شاهد: تويوتا تطرح إنسانا آليا للتسلية

تطرح شركة تويوتا للسيارات للبيع بداية العام المقبل إنسانا آليا لمرافقة صاحبه وتسليته خاصة إذا كان من كبار السن.

وتقول الشركة إن الإنسان الآلي، واسمه كيروبو، غير موجه لفئة عمرية معينة.

وتشير البيانات الرسمية في اليابان إلى أن 34 مليونا و600 ألف شخص يزيد عمرهم عن 65 عاما ويمثلون 27.3 في المائة من إجمالي عدد السكان.

ويبلغ طول كيروبو 10 سنتيمترات ووزنه 183 جراما، ويمكنه العمل لساعتين ونصف. وتستغرق فترة شحنه ثلاث ساعات.

ويمكن لكيروبو الإجابة عن بعض الأسئلة البسيطة ويستخدم خاصية التعرف على الوجوه لبدء المحادثة.

وسيتم تخزين المحادثات التي يجريها كل إنسان آلي بالإضافة إلى مكانه في وحدات تخزين خاصة بشركة تويوتا.

وطرح أول إنسان آلي مخصص لمرافقة صاحبه عام 1999 على هيئة كلب، وبيعت منه 3 آلاف قطعة خلال 20 دقيقة فقط وبيعت منه ألفا قطعة في الولايات المتحدة خلال أربعة أيام.

