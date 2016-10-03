شاهد: المشروعات الفائزة بجائزة "الأغا خان" للعمارة

أعلن فرخ درخشاني مدير جائزة الأغا خان للعمارة اليوم أسماء المشروعات الستة الفائزة بالجائزة الرفيعة التي تبلغ مليون دولار وهي مشروعات تخدم المجتمعات الإسلامية في ربوع المعمورة.

وقال منظمو الجائزة الذين اجتمعوا في مدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة إن الجائزة التي يتم اختيار المشروعات الفائزة فيها كل ثلاث سنوات تُخصص لتكريم نماذج للابتكار والتسامح في وقت يواجه فيه العالم الإسلامي تهديدات حروب وتشدد وكراهية للأجانب.

وفي دورة 2016 اختارت لجنة تحكيم عليا مستقلة 19 مشروعا من بين348 مشروعا من 69 دولة تم تتبعها بعمق من معماريين ومختصين شكلت تقاريرهم أساس اختيار لجنة التحكيم العليا للمشروعات الستة الفائزة بالجائزة.

والمشروعات الفائزة بالجائزة هذا العام من الصين وبنغلاديش وإيران ولبنان والدنمارك.

وقال درخشاني "هذه الجائزة ابتُكرت لتوضيح كيف يمكن أن نترك بصمة إيجابية على حياتنا من خلال العمارة، لأن العمارة تلعب دورا هاما للغاية في هذا التغيير، بل يمكن للمرء القول إنها أداة للتغيير ويمكن استخدامها بطريقة إيجابية".

ومن بين المشروعات الفائزة مشروع متنزه سوبر كيلين الذي يقع في منطقة فقيرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن والذي يوفر ساحة تنزه لأناس ينتمون لنحو 60 جنسية من دول إسلامية وغيرها بينهم كثير من اللاجئين.

ويجذب المتنزه سكان المنطقة الذين ينتمون لأديان متعددة وثقافات مختلفة بالاندماج معا فيه.

ومن بين المشروعات الفائزة بجائزة 2016 أيضا مشروع مسجد بيت الرءوف في بنغلاديش.

ويُذكر أن جائزة الأغا خان للعمارة أسسها أغا خان عام 1977 بهدف تحديد وتشجيع الأفكار الرائدة في مجالات العمارة والبناء التي تعالج بنجاح احتياجات وتطلعات المجتمعات التي يكون للمسلمين وجود مُعتبر فيها.

وقد تم منح الجوائز لمشروعات من مختلف أنحاء العالم من فرنسا للصين.

وسُتُقام مراسم توزيع الجائزة في قلعة الجاهلي المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي في العين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.