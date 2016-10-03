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شاهد| العماري: لا يمكننا التحالف مع بنكيران بعد الانتخابات

3/10/2016

قال إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي إنه لا يمكن لحزبه أن يتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم حاليا بسبب خلاف رئيسي بشأن ما قال إنها "هوية المغرب".

وأضاف أن "الأصالة والمعاصرة" ظل لخمس سنوات في مقعد المعارضة لحكومة رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران ولن يتحالف معه بعد الانتخابات مهما كانت النتائج.

وأكد العماري خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر أنه لا يمكن اعتبار حزبه محسوبا على الملك أو أنه "حزب إداري"، مؤكدا أن حزب الأصالة والمعاصرة ممثل لكل أطياف الشعب المغربي.

وهاجم العماري خلال المقابلة بضراوة حزب "العدالة والتنمية" سواء على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد السياسة الخارجية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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