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شاهد| إنقاذ أطفال من بين الأنقاض في مدينة دوما بريف دمشق

3/10/2016

كثفت طائرات النظام السوري غاراتها على مدينة دوما التي تحاصرها قوات النظام منذ عام 2013، حيث يخشى السكان من تحويل مدينتهم إلى حلب أخرى.

وقال ناشطون إن الطائرات الحربية استهدفت بشكل عنيف مدينة دوما بأكثر من 15 غارة جوية خلفت عددا من الجرحى في صفوف المدنيين، كما تعرضت مدينة حرستا وبلدة الريحان لقصف جوي مماثل.

وأظهر فيديو مصور بثه الدفاع المدني السوري بريف دمشق على الانترنت، أظهر أفرادا وهم يحاولون انقاذ الأطفال من بين الأنقاض في مدينة دوما.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد الناشطين ويدعى محمد قوله "لا يعرف الناس ماذا سيكون مصيرهم، كل الاحتمالات واردة"، من دون أن يستبعد "احتمال أن نصبح كما في شرق حلب".

وقال الدفاع المدني إن فرقه تبذل جهودا كبيرة في عمليات إسعاف الجرحى، بسبب استمرار القصف وقلة الإمكانات نتيجة الحصار المفروض على المدينة من قوات النظام والمليشيات الداعمة لها.

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