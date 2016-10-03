شاهد: أمريكا تعلق مباحثاتها بشأن سوريا مع روسيا

علقت الولايات المتحدة الاثنين المباحثات مع روسيا بشأن الأزمة في سوريا، متهمة موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا الإعلان بينما تقوم قوات النظام السوري مدعومة بقوات إيرانية وغطاء جوي روسي بقصف المنطقة التي يسيطر عليها مقاتلو الفصائل المسلحة المعارضة للنظام في حلب، ودمرت أكبر مستشفيات المدينة، وتسببت بأضرار فادحة في شبكات إمدادات المياه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيان"الولايات المتحدة ستعلق مشاركتها في القنوات الثنائية التي فتحت مع روسيا للحفاظ على اتفاق وقف الأعمال القتالية. هذا ليس قرارا اتخذ بخفة."

وقال كيري في البيان إن الولايات المتحدة ستستمر في تواصل مع الجيش الروسي لتجنب ما يسمى بالاحتكاك ولتجنب المواجهات العسكرية العرضية فوق سوريا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستسحب كل الطواقم التي أرسلتها للتحضير للتعاون العسكري مع روسيا بموجب اتفاقية الهدنة.

وقال كيربي "للأسف لم تلتزم روسيا بتعهداتها، وكانت إما غير راغبة أو غير قادرة على ضمان التزام النظام السوري بالترتيبات التي وافقت عليها موسكو."

ويأتي نبأ تعليق المحادثات في الوقت الذي قال فيه دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي بدأ الاثنين بحث مسودة قانون يحث الولايات المتحدة وروسيا على ضمان تطبيق هدنة فورية في حلب.

ويشير انهيار المحادثات الروسية الأمريكية بشأن سوريا إلى أمل ضئيل إن لم يكن معدوما في التوصل إلى حل دبلوماسي قريب للحرب الأهلية المستمرة منذ خمسة أعوام ونصف.