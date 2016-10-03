شاب يقتل والده لأنه طالبه بترك الكمبيوتر لتناول العشاء

حاجز للشرطة أمام منزل الضحية-(غيتي)

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الاثنين أن شابا يبلغ من العمر 20 عاما في سيدني اتهم بالقتل بعدما تردد عن طعنه والده حتى الموت إثر شجار محتدم حول استخدام الكمبيوتر.

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع في وقت متأخر مساء أمس الأحد ، وتوفي الأب (56 عاما) في الطريق إلى المستشفى.

وذكرت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على الابن واتهامه بالقتل، وأضافت أنه تم رفض طلب قدم اليوم (الاثنين) للإفراج عنه بكفالة. وأشارت الشرطة إلى أن الشجار دب بسبب الكمبيوتر.

وقال مفتش الشرطة كين هاردي للصحفيين في سيدني :"أعتقد أن الابن كان يستخدمه (الكمبيوتر) بشكل اعتيادي، وعندما طلب منه والده تركه للجلوس على مائدة العشاء استمر في استخدام الجهاز".

وكانت زوجة القتيل في منزل الأسرة وقت الجريمة، إلا أنها لم تصب بأذى.