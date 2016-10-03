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سرقة كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح في باريس

3/10/2016

قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن خمسة مسلحين سرقوا الممثلة الأمريكية كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح في فندق بالعاصمة الفرنسية باريس وأخذوا مجوهرات تقدر قيمتها  بملايين الدولارات.

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع في نحو الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي لكن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد بأذى.

ولم يتضح اسم الفندق بشكل فوري.

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن مسلحين ملثمين احتجزا كارداشيان في غرفة فندق تنزل فيه بباريس مما دفع زوجها مغني الراب كاني وست لقطع حفل له في نيويورك بشكل مفاجئ مشيرا إلى حالة عائلية طارئة.

وقالت إينا تريكيوكس المتحدثة باسم كيم كارداشيان لشبكة "سي إن إن" إن "كيم كارداشيان احتُجزت تحت تهديد السلاح داخل غرفتها بالفندق الذي تنزل فيه بباريس من قبل رجلين مسلحين ملثمين يرتديان زي الشرطة".

وقالت تريكيوكس إن كيم تشعر بخوف شديد ولكنها لم تصب بأذى بدني.

وتزور كارداشيان باريس لحضور أسبوع الموضة بباريس مع والدتها وشقيقتيها.

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