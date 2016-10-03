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روسيا تدرب مصر على قتال المسلحين في المناطق الصحراوية

3/10/2016

فرقة مظلات روسية-(غيتي) أرشيف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الاثنين) أن وحدة من المظليين ستشارك في تدريبات مشتركة مع قوات مصرية على محاربة "التنظيمات غير الشرعية" في المناطق الصحراوية.

ووفقا للدائرة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية فإن هذه التدريبات ستكون الأولى من نوعها للقوات المظلية الروسية في القارة الأفريقية.

ووفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" فإن العسكريين الروس سيبدأون رحلتهم إلى مصر الشهر الحالي بأسلحتهم ومعداتهم الحربية.

وتستهدف الفاعليات المشتركة، حسب وزارة الدفاع الروسية "وضع مقاربات موحدة فيما يخص التعاون والعمل المشترك لرصد تنظيمات مسلحة غير شرعية والقضاء عليها في مناطق صحراوية".

وأضافت الوزارة أن ممثلين عن 30 دولة سيراقبون سير التدريبات.

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