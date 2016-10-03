حماس: استبعاد غزة من الانتخابات الفلسطينية مسيس وعبثي

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، في الضفة الغربية، اليوم (الاثنين) إجراء الانتخابات المحلية في أنحاء البلاد باستثناء قطاع غزة، لـ"استحالة إجرائها".

وجاء في نص القرار، الذي تلاه رئيس هيئة المحكمة، هشام الحتو، خلال الجلسة التي عقدت في مدينة رام الله (وسط): إن "المحكمة تصادق على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في كافة الهيئات في فلسطين، ما عدا قطاع غزة".

وورد في القرار، أن استثناء قطاع غزة من الانتخابات، يأتي بسبب استحالة إجرائها لعدم امتلاك القضاة في القطاع "المعينين بشكل غير قانوني" صلاحية إصدار الأحكام فيما يتعلق بالطعون على قوائم المرشحين.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قررت المحكمة نفسها وقف الانتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في الثامن من أكتوبر/ تشرين أول الجاري في الضفة وقطاع غزة، إثر دعوى قضائية سببها إسقاط قوائم انتخابية في القطاع.