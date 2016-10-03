تركيا تمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى

نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش الاثنين إن الحكومة التركية وافقت على تمديد حالة الطوارئ فيما تحارب تركيا للقضاء على "المنظمات الإرهابية" في أعقاب محاولة انقلاب في يوليو/تموز.

وخلال كلمة في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للحكومة قال نعمان قورتولموش إن المد سيسري يوم 19 من أكتوبر/تشرين الثاني عندما تنقضي الأشهر الثلاثة الأولى.

وأضاف قورتولموش أن الولايات المتحدة ينبغي أن تنفذ تعهدها بضمان سحب وحدات حماية الشعب الكردية مقاتليها من شرق نهر الفرات.

وأرسلت تركيا قوات إلى شمال سوريا لطرد مسلحي "تنظيم الدولة الإسلامية" من منطقة الحدود وأيضا ضمان عدم اختراق المقاتلين الأكراد أراضيها. وقالت إنها تريد انسحاب المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن إلى شرق الفرات.

وكرر قورتولموش رفض أنقرة المشاركة في أي عمليات ضد " تنظيم الدولة الإسلامية" في الرقة آخر معاقل التنظيم في سوريا أو الموصل كبرى المدن العراقية التي يسيطر عليها التنظيم شمال العراق.