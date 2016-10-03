البث الحي
منوعات

تركيا تمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى

3/10/2016

نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش الاثنين إن الحكومة التركية وافقت على تمديد حالة الطوارئ فيما تحارب تركيا للقضاء على "المنظمات الإرهابية" في أعقاب محاولة انقلاب في يوليو/تموز.

وخلال كلمة في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للحكومة قال نعمان قورتولموش إن المد سيسري يوم 19 من أكتوبر/تشرين الثاني عندما تنقضي الأشهر الثلاثة الأولى.

وأضاف قورتولموش أن الولايات المتحدة ينبغي أن تنفذ تعهدها بضمان سحب وحدات حماية الشعب الكردية مقاتليها من شرق نهر الفرات.

وأرسلت تركيا قوات إلى شمال سوريا لطرد مسلحي "تنظيم الدولة الإسلامية" من منطقة الحدود وأيضا ضمان عدم اختراق المقاتلين الأكراد أراضيها. وقالت إنها تريد انسحاب المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن إلى شرق الفرات.

وكرر قورتولموش رفض أنقرة المشاركة في أي عمليات ضد " تنظيم الدولة الإسلامية" في الرقة آخر معاقل التنظيم في سوريا أو الموصل كبرى المدن العراقية التي يسيطر عليها التنظيم شمال العراق.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

سيارة تقتحم مسجدا جنوب باريس.. ورئاسة البلدية تعلّق (فيديو)

(تويتر)