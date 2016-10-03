المصري مهند إيهاب يحلق في سماء تويتر بعد وفاته

هاشتاغ "مهند مات" يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج "مهند مات" قائمة الأكثر تداولا في مصر (الاثنين) واحتل الهاشتاج الذي يوثق وفاة الشاب المصري مهند إيهاب قائمة الأعلى تداولا منذ إطلاقه بعد وفاته في أحد مستشفيات الولايات المتحدة بعد صراع مع سرطان الدم الذي أصيب به في السجون المصرية خلال اعتقاله.

وتنوعت تعليقات المشاركين ما بين الترحم عليه والدعاء على من تسبب في تدهور صحته جراء 3 مرات من الاعتقال.

ونعى "إيهاب حسن" والد "مهند" نجله بالدعوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اصطفى الله ابني مهند إلى جواره الآن (في وقت متأخر مساء الأحد)".

ونعى الداعية الشاب خالد أبو شادي على تويتر الشاب المصري قائلا " حي عند ربه، انتهت آلامه إلى الأبد. تحرر من أسر الدنيا إلى جنة الآخرة. وتطهر من آثامه بآلامه، فلقي ربه أطهر ما يكون. هذا ظننا بربنا".

ودون الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية قائلا "الحزن يخيم على تويتر بعد وفاة مهند إيهاب #مهند_مات يا دولة الظلم والإجرام".

وكتب ناشط آخر "#مهند_مات حكاية ثورة كان اسمها 25 يناير."

وعلقت ناشطة أخرى قائلة "#مهند_مات جميعنا موتى ومهند حي, جميعنا مصابون بسرطان الصمت, جميعنا أصفار لا وزن لها لذا ثوروا يرحمكم الله, فالثورة نجاة".

وكتب هيثم أبو خليل، الإعلامي والناشط الحقوقي، "حالة مهند ليست فردية… دي نظام ممنهج لاستهداف الشباب والقضاء عليهم بأي وسيلة #مهند_مات".

وكتبت ناشطة أخرى " #مهند_مات ولا يحتاج بكاءكم إما أن تأتوا بحقه حتى لا نستيقظ كل يوم على مهند جديد أو وفروا بكاءكم فهو لا يحتاجه".