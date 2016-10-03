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الجزيرة مباشر تستضيف زعماء الأحزاب المغربية قبيل الانتخابات

3/10/2016

تستضيف اليوم قناة "الجزيرة مباشر" عبر شاشتها التفاعلية عددا من زعماء الأحزاب السياسية المغربية، ويحل السيد إلياس العماري أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة ضيفا في النافذة المسائية اليوم الاثنين من الساعة 10 إلى 11 مساءا بتوقيت مكة المكرمة ( 8 إلى 9 بتوقيت الرباط).

ويتناول الحوار الخاص مع العماري رؤية الحزب الذي يعتبر من أكبر أحزاب المعارضة حضورا على الساحة السياسية المغربية، و كيف استعد الحزب للانتخابات المقررة في 7 من الشهر الجاري، و يواجه فيها حزب البناء والتنمية بزعامة أمينه العام عبد الإله بن كيران رئيس الوزراء الحالي .

و يوجه حزب الأصالة و المعاصرة المغربي انتقادات حادة للحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بن كيران تتصل بأدائها الاقتصادي و السياسي، فيما يرى مراقبون أن حزب الأصالة و المعاصرة على علاقة وثيقة بالملك محمد السادس، وكان الحزب قد حل في المركز الرابع بحصيلة 47 مقعدا في نتائج آخر انتخابات نيابية جرت في البلاد عام 2011.

و من المقرر أن تستضيف "الجزيرة مباشر" عبد الإله بن كيران في وقت لاحق من هذا الأسبوع في إطار تغطيتها المستمرة للانتخابات البرلمانية المغربية.

و يمكن لمشاهدينا توجيه الأسئلة للسيد إلياس العماري عبر صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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