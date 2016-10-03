اعتقال محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بالإخوان المسلمين

محمد كمال – عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين

قالت مصادر من هيئة الدفاع عن المعتقلين للجزيرة مباشر إن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في منطقة شرق القاهرة.

وقال محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة انقطع تواصلها، منذ عصر الاثنين، مع الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، مرجحًا اختطافه واخفاءه من سلطة الانقلاب العسكري.

وأضاف، تحمل الجماعة "أجهزة أمن الانقلاب المجرم" مسؤولية سلامته.

ودعت الجماعة جميع المهتمين بالعمل الحقوقي والإنساني للتفاعل مع هذا الأمر بشكل جدي.

جدير بالذكر أن كمال كان قد أعلن استقالته من كافة التشكيلات الإدارية بجماعة الإخوان المسلمين، وعدم ترشحه لأي موقع تنفيذي بالجماعة مستقبلا وذلك على خلفية أزمة ضربت الجبهة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين.

ودعا، كمال، جميع قيادات الإخوان إلى اتخاذ إجراء مشابه باستقالة كافة القيادات التاريخية ، مطالبا بدعم انتخاب قيادات شابة جديدة.

كما نسب له في تسجيل صوتي "دعوته قيادات المراحل السابقة في الإخوان إلى تسليم الراية إلى أبنائهم قادة الميادين وفرسان المرحلة" حسب وصفه.