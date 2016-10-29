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17 قتيلا و72 مصابا جراء السيول فى عدة محافظات مصرية

29/10/2016

سيول في مدينة الغردقة منذ الخميس الماضي

قالت وزارة الصحة المصرية إن 17 شخصا قتلوا حتى الآن، وأصيب 72 آخرين، مصابا جراء السيول فى عدة محافظات مصرية منذ عدة أيام.

وضربت موجة من الطقس السيئ والسيول جنوب وشرق مصر ابتداء من أول أمس الخميس، حيث ارتفعت نسبة المياه بشكل غير مسبوق.

ووصل شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، صباح اليوم، إلى مدينة رأس غارب، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ البحر الأحمر لتفقد آثار السيول التي ضربت المدينة، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. إلا أن الأهالي الغاضبين قاموا بإيقاف موكب رئيس الوزراء، وإجباره على تغيير وجهته إلى خارج المدينة احتجاجاً على انقطاع الكهرباء والمياه بعد السيول التي ضربت المدينة.

فيما ناشدت وزارة الكهرباء المصرية المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة والأسلاك والأكشاك أثناء هطول الأمطار الغزيرة حرصًا على سلامتهم. وقررت وزارة النقل تأجيل افتتاح أعمال تطوير ميناء سفاجا البحري، وعدد من مشروعات الطرق بسبب السيول التي ضربت مدينة رأس غارب. وكان مقررا أن يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، غداً الأحد، أعمال تطوير الميناء.

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