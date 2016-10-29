وزير مصري: ملف الخطاب الديني انتقل إلى وزارة الإنتاج الحربي

قال وزير الثقافة المصري حلمي النمنم إن ملف تجديد الخطاب الديني انتقل إلى بالكامل إلى وزارة الإنتاج الحربي وقطاع الأمن.

وأضاف الوزير خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ إن هناك جهود تبذل من قبل القوات المسلحة ووزارة الداخلية، لكن المواجهة الحقيقية هي تجديد الخطاب والفكر الديني على حد قوله.

وأكد النمنم إلى أن مصر والإسلام عامة بحاجة إلى ثورة دينية؛ لتغيير الصورة السيئة المرسومة في العالم كله على حد وصفه.

إلا أن مواقع وصحف محلية مصرية قالت إن النمنم نفى ما جاء على لسانه بأن ملف الخطاب الديني الي وزارة الإنتاج الحربي والأمن، مشيرين إلى أن هذه التصريحات جاءت في التعليق على نموذج محاكاة الحكومة المصرية لطلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.