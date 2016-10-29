هادي: مبادرة ولد الشيخ مرفوضة وتحمل بذور حرب

الرئيس اليمني – عبد ربه منصور هادي

رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم السبت خارطة الطريق الأممية الأخيرة، المقدمة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، الخاصة بحل الأزمة في البلاد، ممتنعا عن استلامها.

وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية الحكومية أن رفض هادي جاء خلال لقائه اليوم بولد الشيخ في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح الرئيس اليمني في اللقاء أن" ما يقدم اليوم من أفكار تحمل اسم خارطة الطريق هي في الأساس بعيدة كل البعد عن ذلك لأنها في المجمل لا تحمل إلا بذور حرب إن تم استلامها أو قبولها والتعاطي معها".

وقال هادي ، في اللقاء الذي حضره أيضا نائبه، علي محسن، ورئيس الحكومة أحمد بن دغر ، "إن خارطة الطريق تكافئ الانقلابيين وتعاقب في الوقت نفسه الشعب اليمني وشرعيته التي ثارت في وجه الكهنوت والانقلابيين الذين دمروا البلد واستباحوا المدن والقرى وهجروا الأبرياء وقتلوا العزل والأطفال والنساء".

وتابع هادي أن " الشعب اليمني الذي ندد بتلك الأفكار أو ما سمي بخارطة طريق تأتي ليقينه بأنها ليست إلا بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب، وليس خارطة سلام أو تحمل شيء من المنطق تجاهه".

وحسب الوكالة ، فقد عبرت قيادة الدولة اليمنية في الاجتماع نفسه، عن عدم قبولها أو استيعابها لتلك الرؤية والأفكار التي رفضت وترفض مجتمعياً وسياسياً وشعبياً ومن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت صراحة عن موقفها المعلن تجاه ذلك.

وكان المبعوث الأممي ، قد سلم الثلاثاء الماضي في صنعاء، خارطة الطريق الخاصة بحل الأزمة لوفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح في المفاوضات.

وأكدت مصادر يمنية، في حينه، أن من أهم بنود الرؤية الأممية أن يسلم الرئيس هادي كافة صلاحياته لنائب يقوم بتعيينه بعد التوقيع على الاتفاق، على أن يقوم النائب بتسمية رئيس حكومة توافقية للبلاد، وهو ما يعني انتهاء النشاط السياسي لهادي ونائبه الحالي.