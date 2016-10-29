موقع "غول" العالمي: أبو تريكة" أسطورة وإنسان ونقطة سوداء

اختار موقع جول العالمي نجم كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة كأحد الأساطير الكروية والإنسانية في القارة السمراء.

ويختار الموقع كل أسبوع نجم عالمي كأسطورة كروية، واختار هذا الأسبوع نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي محمد أبو تريكة.

وقال الموقع المتخصص في كرة القدم إن فريق صن داونز الجنوب أفريقي فاز على الزمالك المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يبدو أنه كان ينتقم مما فعله الأهلي بقيادة الأسطورة محمد أبو تريكه قبل 15 عاما في نهائي دوري الأبطال، حيث فاز الأهلي بالبطولة الخامسة، وخسارة صن داونز عام 2001.

أبو تريكة اللاعب

لاعب مؤثر يسحرك بأداء يصعب أن تنساه، ويعتبر من أفضل لاعبي خط الوسط الهجومي، حيث يرعب الخصم ويجري بالكرة وإن لم يكن الأسرع إفإن هجومه كأنه ترسانة هائلة، وفي الركلات الحرة كان له طابع خاص.

"أبو تريكة" الإنسان

وأبرز الموقع الجوانب الإنسانية للماجيكو محمد أبو تريكة مشيرين إلى ما قاله في 2006: "إن لكل رياضي دور والتزام إنساني تجاه المجتمع، فهو لا يعيش لنفسه فقط بل يعيش للآخرين كذلك".

وأشار الموقع إلى أن اللاعب الحاصل على ليسانس الفلسفة من جامعة القاهرة، أصبح نجم مصر الأول، حتى إن قميصه رقم 22 كان في كل مكان.

وذكر الموقع اهتمام أبو تريكة بالفقراء والتبرع بالدم، مشيرا إلى إنسانية "أبو تريكة" عندما كان يلعب لصالح الترسانة ورفض زيادة أجره لعلمه أن أجر زملائه يقل عنه بكثير.

وفي كأس الأمم الأفريقية 2008 كشف عن قميص يرتديه ومكتوب عليه "تعاطفا مع غزة".

وعلى استاد بورسعيد في مباراة الأهلي والمصري، شهد أبو تريكة الموت بعينيه "مذبحة بورسعيد"، إلى أن حضر جنازات ضحايا جماهير الأهلى.

بطولات وإنجازات

واستعرض الموقع إنجازات الماجيكو الكثيرة، منها ما حققه مع النادي الأهلي، كالحصول على دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، والدوري المصري 7 مرات، وسجل 31 هدفا في البطولات الأفريقية.

أما مع المنتخب المصري، فقد فاز أبو تريكة بكأس الأمم الأفريقية مرتين 2006 و2008، وقدم أداءً رائعا في كأس العالم للقارات عام 2009 في جنوب أفريقيا.

النقطة السوداء

لكن النقطة السوداء الوحيدة برأي موقع "غول" في تاريخ أبو تريكة هي عدم مشاركته مع فريق أفراد الجيل الذهبي للمنتخب المصري في "كأس العالم". لكن الموقع عاد ليؤكد أن أبو تريكة يعد من أساطير الساحرة المستديرة وإن لم يشارك في كأس العالم.