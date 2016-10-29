مصر: المؤبد والسجن لـ 18 من أنصار مرسي

المؤبد لاثنين والسجن 15 عاما لـ 16 آخرين من أنصار مرسي

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بالمؤبد على متهمين اثنين والسجن 15 عاما على 16 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ " أحداث شغب بولاق ابو العلا".

كما قضت المحكمة ببراءة 86 متهما آخرين ورفض الدعوي المدنية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم "القتل العمد والانضمام إلى جماعة مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة".

ويحق للمدانين الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد كما يحق للنيابة العامة الطعن على الحكم بالنسبة للمدانين والمحكوم لهم بالبراءة.

وحوكم 102 حضوريا واثنان غيابيا.

ووقعت الأحداث في أغسطس/آب 2013 بعد فض اعتصامين لجماعة الإخوان في القاهرة والجيزة ومقتل مئات المعتصمين.