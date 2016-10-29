البث الحي
منوعات

مصر: المؤبد والسجن لـ 18 من أنصار مرسي

29/10/2016

المؤبد لاثنين والسجن 15 عاما لـ 16 آخرين من أنصار مرسي

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بالمؤبد على متهمين اثنين والسجن 15 عاما على 16 آخرين في القضية  المعروفة إعلاميا بـ " أحداث شغب بولاق ابو العلا".

كما قضت المحكمة ببراءة 86 متهما آخرين ورفض الدعوي المدنية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم "القتل العمد والانضمام إلى جماعة مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة". 

ويحق للمدانين الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد كما يحق للنيابة العامة الطعن على الحكم بالنسبة للمدانين والمحكوم لهم بالبراءة.

وحوكم 102 حضوريا واثنان غيابيا.

 ووقعت الأحداث في أغسطس/آب 2013 بعد فض اعتصامين لجماعة الإخوان في القاهرة والجيزة ومقتل مئات المعتصمين.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)