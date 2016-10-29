مصر: اعتقال 6 بتهمة التعامل مع مشكلات المجتمع

وزارة الداخلية المصرية – أ رشيف

اعتقل الأمن المصري ستة أشخاص من عناصر جماعة الإخوان المسلمين بتهمة حيازة أوراق لمشكلات الدولة وآليات التعامل معها، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وأشار البيان إلى "الستة أعضاء فيما يسمى "لجنة الأزمة" القائمة على إثارة الأكاذيب والشائعات في أوساط المواطنين تجاه الأزمات المجتمعية والادعاء بفشل الدولة في التعامل معها".

وتابع البيان أنه: " تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر اللجنة المشار إليها بإحدى الشقق المستأجرة بـ"مصيف جمصة" بمحافظة الدقهلية شمال البلاد لتدارس مخططات الجماعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه باستهدافه تم ضبط القيادي سعد محمود عبد الغني خضر مسئول لجنة الأزمة بمكتب إداري شمال الدقهلية، المحكوم عليه بالحبس 8 أعوام في 3 قضايا تحريض على العنف والشغب والتظاهر والانضمام لتنظيم محظور، وبرفقته 5 من أعضائها.

وأضاف البيان، أنه بتفتيش مقر اللقاء، تم العثور على مبالغ مالية وقدرها 257 ألف جنيه مصري ما يعادل (15 ألف دولار) كانت معدة للتوزيع على العناصر المسؤولة عن تنفيذ المخطط، ومطبوعات تنظيمية تحتوى على بعض المشكلات التي يمر بها المجتمع وآليات التعامل معها.