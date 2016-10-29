كلينتون تتقدم على ترامب 6 نقاط مئوية

هيلاري كلينتون

أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته " إبسوس " نشر أمس الجمعة أن المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون وسعت تقدمها على منافسها الجمهوري دونالد ترامب إلى ست نقاط مئوية، ما يظهر أن ترامب يفقد دعم النساء.

ويظهر استطلاع الرأي الذي أجري بين 21 و27 من أكتوبر/تشرين الأول أن 42 في المئة من المواطنين الذين إما صوتوا بالفعل أو من المتوقع أن يصوتوا في انتخابات الثامن من نوفمبر / تشرين الثاني يؤيدون كلينتون مقابل 36 في المئة لترامب.

وكانت كلينتون تتقدم قبل أسبوع بأربع نقاط مئوية.

وتتقدم كلينتون بعشر نقاط بين النساء اللاتي من المرجح أن يدلين بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية ارتفاعا من أربع نقاط في الأسبوع الماضي. وتقدمت كلينتون على ترامب بين النساء على مدى الشهرين الماضيين رغم أن حجم تقدمها تَباين بشكل واسع من نقطة مئوية واحدة إلى 11 نقطة.

وكان المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري قد تعرض لانتقادات شديدة بعد تسريب تسجيل مصور يعود لعام 2005 ، وكشف النقاب عنه هذا الشهر، ويُسمع فيه ترامب وهو يتفاخر بعبارات مبتذلة عن النساء، كما تم اتهامه من قبل 12 امرأة بتصرفات غير لائقة.