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شاهد: "منزل متكلم" يثير الدهشة في كاليفورنيا!

29/10/2016

أثار منزل متكلم بولاية كاليفورنيا دهشة الأمريكيين بأضواء الهالوين واللغة الخاصة به في عرض استمر 30 دقيقة، وفقاً لما ذكرته شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية.

ويظهر المنزل وهو يتكلم ويغني بوجه متحرك مع شاشات عرض تعرض صورًا مرعبة للهالوين، ويمكن للمارة مشاهدة ما يحدث للمنزل في ظلام الليل، بينما يجلسون أرضًا ليلتقطوا له مقاطع الفيديو حظيت بانتشار واسع على الإنترنت.

والمنزل المتكلم من بنات أفكار الأمريكي كيفن جاد من مدينة ريفرسايد بكاليفورنيا، وبدأ هذا العرض منذ عام 2014 وحظي وحقق شعبية كبيرة للغاية في منطقته، وبدأت الفكرة منذ عام 2008.

واستغرق كيفين هو وزوجته أسبوعين كاملين لإكمال زينة وأضواء المنزل، مستخدمين 400 ألف وحدة من أضواء الإل إي دي، وقاما بمراقبة حركة المرور في جميع أنحاء المنزل بمساعدة صديقيهما، مارك وميلاني بيتي.

واستمر العرض لمدة 30 دقيقة، وشمل 8 أغنيات، تعاد 3 مرات على مدار 4 ليال في الأسبوع، وأوضح كيفين أن تكنولوجيا منزله يعمل بالطاقة الشمسية، وذلك رداً على سؤال حول إهدار الطاقة الكهربائية.

 

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