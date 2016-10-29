شاهد: فريق بالدوري السويدي يحتفل بالفوز مع مشجعه الوحيد

إذا كنت قد نذرت نفسك لتشجيع فريقك، فعليك مشاهدة هذا الفيديو، هكذا وصفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية مشهدا نادرا احتفل الفريق المتذيل للدوري السويدي لكرة القدم بفوز صعب على نظيره، مع مشجعه الوحيد الذي قطع مسافة 1000 كيلو متر و13 ساعة سفر متواصلة لتشجيع فريقه.

وقالت الصحيفة إن فريق جيفلي السويدي فاز على فريق كالمار بهدف دون رد، بعد انقطاع عن الفوز لمدة ثمانية مبارايات ما يهدد الفريق بالهبوط عن الدوري الأول.

ووصفت الصحيفة المشجع الوحيد "بأكثر المشجعين إخلاصا"، قائلة: " إذا كنت قد نذرت نفسك لتشجيع فريقك فعليك مشاهدة هذا الفيديو".

ويظهر الفيديو كامل الفريق يركض ناحية المشجع الذي ظهرت عليه علامات الفرح أن رحلة عنائه في السفر لحضور المباراة لم تذهب سدى.