شاهد: طفل يشرب الحليب من ضرع البقرة مباشرة

أظهر مقطع مصور لقطات غريبة لطفل، يعتقد أنه من كمبوديا، وهو يستمتع بشرب الحليب مباشرة من ضرع البقرة! حسب صحيفة ميرور البريطانية.

وظهر الصبي وهو يقف تحت البقرة ويمسك ضرعها بيده وفمه واستمر في شرب اللبن لأكثر من 20 ثانية، وقام أحد الأشخاص بتصويره من خلال هاتفه الذكي، مشجعاً الطفل على الاستمرار في الشرب حينما استوقفته ضحكات الرجل.

وتستهلك معظم دول أوربا والدول الاسكندنافية والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا الحليب المبستر، تجنباً للبكتيريا الضارة المحتملة والفطريات التي قد تكون موجودة في الحليب بعد استخراجه من البقرة.