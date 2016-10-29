شاهد: زوجان يبيتان في نعشين لدراكولا

قرر زوجان جريئان من السياح تمضية ليلة هالوين داخل قصر دراكولا في ترانسيلفانيا بإيطاليا وهي سابقة في

هذا المكان الأسطوري الذي يشهد إقبالا سياحيا متزايدا.

وقصر بران الواقع في واد يلفه الضباب في جبال الكاربات، يثير اهتماما كبيرا أكثر من أي وقت مضى مع أبراجه المسننة وثرياته وأصواته الغريبة.

وقد زاره منذ مطلع السنة أكثر من نصف المليون شخص.

لكن لم يسبق أن دعي أجانب لتمضية ليلة فيه منذ أن أعيد القصر الذي صادره النظام الشيوعي العام 1948 إلى أصحابه العام 2006.

وسيعود هذا الأمر إلى زوجين فازا بمسابقة دولية أطلقتها منصة إيجار المساكن "إير بي إن بي" واستقطبت ما لا يقل عن 80 ألف مشترك من العالم بأسره على ما أوضحت هذه الشركة.

وسيصل الفائزان إلى القصر في عربة تجرها جياد عصر الاثنين على أن يستقبلهما داكر ستوكر "خبير مصاصي الدماء" وأحد أقارب الروائي الأيرلندي برام ستوكر الذي ابتكر شخصية دراكولا في العام 1897.

وسينتظر الزوجان بعض التشويق والترقب كما حصل مع جوناثان هاركر المحامي اللندني الذي تفتتح إقامته لدى "أمير الظلمات" الرواية الشهيرة.

وسيتناول الزوجان العشاء على ضوء الشموع مع قائمة طعام مشابهة لتلك التي قدمت إلى حوناثان في الكتاب مع إمكان تمضية الليلة في أحد أكثر نعشين مريحين عائدين لمصاص الدماء الشهير.

وأكد ستوكر أن دراكولا بذل قصارى جهده ليكون المضيف المثالي.

وأضاف "لكن خلال الساعات الأولى في هذا القصر النائي لم يكن هاركر على دراية بما سيختبره. نريد أن نبث شعور الخوف هذا" في الزائرين.

إلا أن الزوجين سعيدي الحظ ليسا الوحيدين اللذين يزوران المكان بمناسبة هالوين.

ففي كل سنة يأتي آلاف عدة من الفضوليين في هذه المناسبة للقيام بنزهات ليلية والمشاركة في سهرة في الحديقة إلا أنه لا يحق لهم البقاء في المكان بعد منتصف الليل.

وللمفارقة فإن القصر رغم شكله المخيف لم يستضف يوما فلاد تيبيس وهو أمير روماني دموي عاش في القرن الخامس عشر واستلهمت منه قصة دراكولا.

ويقول ألكسندرو بريسكو مدير التسويق في قصر بران "إدارة الحدود بين القصة والأسطورة تحتاج إلى "دقة جراحية".

ويضيف "إلا أن المبنى يوفر بالتحديد ما هو متوقع منه فهو رومانسي وغامض".

وبعض نوافذ هذا الحصن المبني على الطراز القوطي الذي يضم 57 غرفة وعلى صخرة شاهقة في القرن الرابع عشر لمراقبة التلال والوديان المجاورة، تشبه العيون البشرية.