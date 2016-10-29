شاهد: رونالدو يسجل ثلاثية للريال أمام ألافيس

رد كريستيانو رونالدو على منتقديه بتسجيل ثلاثية في فوز ريال مدريد 4-1 على ألافيس ليتصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط مؤقتا عن أقرب ملاحقيه اليوم السبت.

واستغل ديفرسون مهاجم ألافيس خطأ من الحارس كيلور نافاس ليتقدم لأصحاب الضيافة على نحو مفاجئ في الدقيقة السابعة.

لكن نفس اللاعب البرازيلي تسبب في ركلة جزاء مثيرة للجدل اثر لمسة يد ليحولها رونالدو إلى الشباك بهدوء في الدقيقة 17.

ووضع اللاعب البرتغالي الفريق بطل أوروبا في المقدمة في الدقيقة 33 بتسديدة قوية اصطدمت بزهير فضال في طريقها لشباك فرناندو باتشيكو حارس ريال السابق.

وقام باتشيكو بدوره في التصدي لركلة جزاء أخرى لرونالدو في الشوط الثاني لكن الهداف التاريخي لريال سجل أول ثلاثية له هذا الموسم في الدقيقة 88 وبعد أربع دقائق من تسجيل ألفارو موراتا لهدف بعد نزوله كبديل.

وتعرض رونالدو لانتقادات قبل المباراة بسبب أسوأ بداية لموسم مع ريال إذ سجل هدفين فقط في ست مباريات دخل فيها التشكيلة الأساسية لكنه الآن يتصدر قائمة هدافي فريق زين الدين زيدان برصيد خمسة أهداف.

ويتصدر ريال الدوري برصيد 24 نقطة متقدما بثلاث نقاط على أشبيلية الذي تعادل 1 1 مع سبورتنج خيخون.