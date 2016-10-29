شاهد: ثنائية ليفاندوفسكي تعزز الصدارة لبايرن ميونخ

أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليقود بايرن ميونخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للفوز 3-1 على مضيفه أوغسبورغ (السبت) بعد ثلاثة أيام من الفوز على المنافس نفسه بالنتيجة ذاتها في كأس ألمانيا.

وحافظ بايرن ميونخ – الذي يملك 23 نقطة – على صدارة الدوري من دون خسارة بعد تسع جولات من المسابقة.

ولم يسجل ليفاندوفسكي أهدافا خلال آخر خمس مباريات بالدوري لكنه أنهى ذلك بعد 19 دقيقة من البداية عندما كلل مجهود آرين روبن الذي قاد هجمة مرتدة لينهيها المهاجم البولندي في الشباك، وأضاف روبن الهدف الثاني بعد دقيقتين.

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني وقلص الكوري الجنوبي كو جا تشول النتيجة بعد خطأ دفاعي من لاعبي بايرن.