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شاهد: الأمير هاري يرعى الأفيال في مالاوي

29/10/2016

بثت منظمة أفريكان باركس لقطات فيديو وصورا لرحلة الأمير هاري نجل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز لمالاوي هذا الصيف.

وشارك الأمير خلال الرحلة التي استمرت ثلاثة أسابيع في مبادرة "500 فيل".

وهو مشروع ضخم لإعادة توطين مجموعة كبيرة من الأفيال.

وقالت أفريكان باركس وهي منظمة غير حكومية تدير حدائق وطنية ومناطق حماية نيابة عن حكومات إن المشروع شمل نقل 500 فيل لمسافة 350 كيلومترا داخل مالاوي.

والهدف من المشروع حماية الحيوانات من خلال ضمان وجود توازن بين عدد الأفيال والموطن الذي تعيش فيه إذ إن أعدادها كبيرة في بعض المناطق ما يؤدي لنقص النباتات التي تحتاجها لطعامها أو وجود صراعات في مجتمعات محلية.

وأضافت المنظمة أن الأمير عمل مع متطوعين وأطباء بيطريين وخبراء في هذا المجال.

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