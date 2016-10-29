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شاهد: اشتعال النيران في طائرة ركاب قبل إقلاعها

29/10/2016

اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز قبل لحظات من إقلاعها من مطار أوهير الدولي في شيكاغو أمس (الجمعة) ما اضطر قائدها لوقف عملية الإقلاع وإخلاء الركاب من أبواب الطوارئ.

وقالت السلطات إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات خطيرة.

وقال تيموثي سامبي مساعد رئيس فرقة مكافحة الحرائق في المطار إن الطيار أوقف عملية الإقلاع في الوقت المناسب.

وأضاف "النيران اشتعلت في المحركين وفي الجناح بالكامل".

وأظهرت لقطات فيديو صورها هواة، الطائرة المشتعلة رابضة على أرض المطار وسحابة من الدخان الأسود الكثيف تنبعث من أحد جانبيها.

ووصف غاري شيافون أحد ركاب الطائرة الحادث قائلا "رأيت كرة نار كبيرة من هذه النافذة، هذا كل ما يمكن أن أقوله، خرجت من هناك بأسرع ما يمكنني. نحن في طريقنا لبوابات الخروج".

وكانت الرحلة المتجهة إلى ميامي تقل 161 راكبا وطاقما من تسعة أشخاص وقالت شركة الطيران إن سبعة ركاب وأحد أفراد الطاقم نقلوا للمستشفى للعلاج من جروح بسيطة.

وقالت إدارة الطيران  المدني في المدينة إن الحادث أدى لإغلاق ثلاثة من مدرجات المطار الثمانية.

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