البث الحي
منوعات

شاهد: اشتعال النيران في جناح طائرة أمريكية.. وإصابة 20 شخصا

29/10/2016

أصيب عشرون شخصا بجروح طفيفة الجمعة إثر اشتعال الجناح الأيمن لطائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية خلال إقلاعها على احد مدارج مطار أوهير في شيكاغو، حسب ما أعلنت أجهزة الطوارئ.

وتم ترجيح أسباب عدة لهذا الحادث، ونقلت الوكالة الاتحادية للطيران المدني عن الطيارين أن اطارا قد انفجر، في وقت تحدثت شركة الطيران عن "مشكلة متعلقة بالمحرك".

وأشارت الوكالة الاتحادية للطيران المدني التي تحقق في الوقائع، إلى أنه تم إجلاء المدنيين إثر تعطل الرحلة.

وكان مفترضا أن تقلع الرحلة 383 التابعة للخطوط الجوية الأمريكية من شيكاغو في شمال الولايات المتحدة في طريقها إلى ميامي بفلوريدا إلى الطرف الجنوبي الشرقي. وكان على متن الطائرة 161 راكبا و9 من أفراد الطاقم.

وقال خوان هيرنانديز من قسم الإطفاء في شيكاغو خلال مؤتمر صحافي "نقلتا عشرين جريحا مصابين بجروح طفيفة إلى مستشفيات مختلفة".

وأظهرت لقطات لوسائل إعلام محلية أعيد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ركابا يخرجون بشكل طارئ من الطائرة، وعمودا كثيفا من الدخان الأسود وألسنة لهب متصاعدة من الجانب الآخر من الطائرة.

وأكدت الخطوط الجوية الأمريكية أنها سترسل "الركاب إلى ميامي في رحلة أخرى هذا المساء".

وتسبب الحادث بتأخير رحلات، لكن لم يتم إلغاء أي رحلة في مطار أوهير، بحسب الوكالة الاتحادية للطيران المدني.

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)