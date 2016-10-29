شاهد: اشتعال النيران في جناح طائرة أمريكية.. وإصابة 20 شخصا

أصيب عشرون شخصا بجروح طفيفة الجمعة إثر اشتعال الجناح الأيمن لطائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية خلال إقلاعها على احد مدارج مطار أوهير في شيكاغو، حسب ما أعلنت أجهزة الطوارئ.

وتم ترجيح أسباب عدة لهذا الحادث، ونقلت الوكالة الاتحادية للطيران المدني عن الطيارين أن اطارا قد انفجر، في وقت تحدثت شركة الطيران عن "مشكلة متعلقة بالمحرك".

وأشارت الوكالة الاتحادية للطيران المدني التي تحقق في الوقائع، إلى أنه تم إجلاء المدنيين إثر تعطل الرحلة.

وكان مفترضا أن تقلع الرحلة 383 التابعة للخطوط الجوية الأمريكية من شيكاغو في شمال الولايات المتحدة في طريقها إلى ميامي بفلوريدا إلى الطرف الجنوبي الشرقي. وكان على متن الطائرة 161 راكبا و9 من أفراد الطاقم.

وقال خوان هيرنانديز من قسم الإطفاء في شيكاغو خلال مؤتمر صحافي "نقلتا عشرين جريحا مصابين بجروح طفيفة إلى مستشفيات مختلفة".

وأظهرت لقطات لوسائل إعلام محلية أعيد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ركابا يخرجون بشكل طارئ من الطائرة، وعمودا كثيفا من الدخان الأسود وألسنة لهب متصاعدة من الجانب الآخر من الطائرة.

وأكدت الخطوط الجوية الأمريكية أنها سترسل "الركاب إلى ميامي في رحلة أخرى هذا المساء".

وتسبب الحادث بتأخير رحلات، لكن لم يتم إلغاء أي رحلة في مطار أوهير، بحسب الوكالة الاتحادية للطيران المدني.