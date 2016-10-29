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شاهد: أرسنال يدك شباك سندرلاند برباعية

29/10/2016

سجل أوليفييه جيرو وأليكسيس سانشيز أربعة أهداف فيما بينهما بالتساوي جاءت ثلاثة منها في غضون سبع دقائق ليفوز أرسنال على مضيفه سندرلاند 4-1 ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتحولت المباراة مع مشاركة البديل جيرو في الدقيقة 69 بعد تسجيل جيرمين ديفو هدف التعادل لسندرلاند من ركلة جزاء ليمنح أصحاب الأرض بصيصا من الأمل بعدما تقدم سانشيز لأرسنال في الشوط الأول.

وأحرز جيرو من أول لمستين للكرة أولها بتسديدة من قدمه اليسرى بعد تمريرة عرضية من كيران جيبس في الدقيقة 71 وبعدها بخمس دقائق من ضربة رأس إثر ركلة ركنية.

وأضاف سانشيز الهدف الثالث لأرسنال في آخر الدقائق السبع من مدى قريب بعد تسديدة جيبس التي ارتدت من القائم الأيسر.

وكان الفوز أكثر من مستحق لأرسنال الذي استحوذ على الكرة بنسبة 66 في المئة وأضاع العديد من الفرص لحسم اللقاء.

وعما إذا كان يستحق الإشادة بسبب قرار الدفع بجيرو قال المدرب أرسين فينغر "يكون هذا سهلا عندما تمتلك لاعبين لديهم كفاءة عالية على مقاعد البدلاء".

وأضاف "لا تحتاج لكي تكون مدربا استثنائيا لاتخاذ هذا القرار".

وتزيد الخسارة الضغط على ديفيد مويز مدرب سندرلاند فريق الذيل الذي يمر بأسوأ بداية في تاريخ الدوري الممتاز بعد عشر جولات حيث سجل بداية أسوأ من مانشستر سيتي في موسم 1995-1996 بفارق الأهداف.

وقال ديفو " نحاول تغيير الوضع. من الصعب التحلي بالايجابية لكن أبرز شيء هو التكاتف سويا كما فعلنا في العام الماضي".

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