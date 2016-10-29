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شاهد: أردوغان وحشد من وزرائه في ضريح أتاتورك

29/10/2016

احتفل الرئيس التركي وكبار الشخصيات السبت باليوم الوطني لتأسيس الجمهورية التركية.

وقام أردوغان على رأس وفد ضم رئيس البرلمان إسماعيل قهرمان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، ورئيس الأركان العامة خلوصي أكار، ورؤساء أحزاب المعارضة ومسؤولي جهاز القضاء وقيادة الجيش، بزيارة ضريح أتاتورك، ووضع عليه إكليلا من الزهور.

ودوّن الرئيس التركي على دفتر الشرف الخاص بضريح أتاتورك قائلاً: "المقاومة الباسلة التي أظهرها الشعب في كافة أرجاء البلاد ضد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز الماضي، هي تجسيد للإيمان المشترك والإرادة التي توجت حرب استقلانا بالنصر قبل 93 عاما".

وأضاف "نحن نعمل أيضاً على رفع البلاد إلى مستوى الحضارات الحديثة، من خلال تحقيق أهداف 2023، والحفاظ على المكتسبات التي دفع ثمنها 246 شهيداً وألفين و164 جريحاً دماءهم (في إشارة إلى عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال تصديهم لمحاولة الانقلاب)".

وتُقام احتفالات العام الحالي في البرلمان التركي بالعاصمة، عوضاً عن مركز أتاتورك الثقافي الذي كان يستضيف عادة احتفالات هذه المناسبة.

وتشارك جوقة الموسيقى العسكرية العثمانية (المهتران) في الاحتفال الذي يسير فيه المشاركون من الجيش والشرطة والمحاربين القدامى وممثلو منظمات المجتمع المدني من المبنى الذي أنشئ عند تأسيس الجمهورية إلى مبنى البرلمان الحالي.

ويحضر الاحتفال ذوو الضحايا الذين سقطوا في مواجهات مع انقلابيي 15 من يوليو/تموز وجرحى المواجهات، إضافة إلى عدد من الطلاب الأجانب الذين يدرسون في تركيا رافعين أعلام بلادهم.

وبهذه المناسبة، وجه أردوغان، الدعوة إلى ألفي شخص من سياسيين وذوي الشهداء وممثلي منظمات المجتمع المدني، وفنانين، ورياضيي المنتخبات التركية، وأكاديميين وضباط، من أجل المشاركة في حفل الاستقبال الذي سيقام مساء اليوم في المجمع الرئاسي.

وتحتفل تركيا في 29 من أكتوبر/تشرين أول من كل عام بذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

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