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شاهد: أرادت إثبات أن اليانصيب مضيعة للمال فربحت مليون دولار!

29/10/2016

أرادت الأمريكية غليندا بلاكويل (57 عاماً) أن تثبت لزوجها أن اليانصيب مضيعة للمال فربحت مليون دولار! بحسب قنوات دبليو إل أو إس، وفوكس 25 بوسطن، وإيه بي سي نيوز.

واشترت المرأة من مدينة ليستر بولاية كارولينا الشمالية تذكرة اليانصيب، حينما طلب منها زوجها شراء تذكرتي أرسنال "باوربول" من كويك مارت يوم السبت الماضي، لكنها اشترت تذكرة مليونية من تلك التي يتم خدشها بمبلغ 10 دولارات.

كانت بلاكويل تحاول أن تظهر لزوجها أنه لا أحد يفوز أبداً، وأن شراء التذاكر إهدار للمال، لكنها ربحت المليون دولار (415500 دولار بعد خصم الضرائب) بتلك المصادفة العجيبة، وقالت إنها تنوي استخدام المبلغ لشراء منزل ودفع مصروفات كلية اثنتين من حفيداتها.

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