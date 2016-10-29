رجل أعمال إندونيسي يتبرع بمليوني دولار لللاجئين السوريين

تبرع رجل أعمال أندونيسي بمليوني دولار للاجئين السوريين في الأردن، كما زار مخيم الأزرق مبديا تعاطفه مع اللاجئين السوريين.

وبحسب موقع إندونيسيا اليوم فإن رجل الأعمال الإندونيسي هو داتو طاهر(64)، ومدير مجموعة شركات مايابادا، وقال في تصريحات صحفية: " لقد تسببت الحرب فى معاناة السوريين خاصة الأطفال منهم الذين فقدوا المستقبل ودفعوا ثمنا باهظا جراء الحرب".

أما السفير الإندونيسي لدى الأردن تيغو واردو يو فقال "إن مليون دولار من تلك المساعدة تم تحويلها مباشرة إلى حساب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والنصف الباقي منها سوف يتم تسليمه للحكومة الأردنية التي تستضيف وترعى اللاجئين السوريين"

وتستضيف الأردن 700 ألف لاجئ سوري هربوا من جحيم الحرب التي لا تزال تشتعل بسوريا.

وأسفرت الحرب المستعرة في سوريا عن مئات الآلاف من القتلى والمصابين، وتشريد حوالي 7 ملايين موزعين على الدول المجاورة لسوريا، كما عبر الكثير منهم إلى أوروبا.

ويعتبر داتور طاهر أول ثري إندونيسي يقوم بمساعدة اللاجئين السوريين من خلال تبرعه بمبلغ مالي بعد مشاهدته المباشرة مخيم الأزرق الذي يقع على الحدود الأردنية العراقية.