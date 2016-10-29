رئيس مخابرات بريطانيا: جيمس بوند لا يصلح عميلا سريا

شخصية جيمس بوند تناولتها العديد من الأفلام السينمائية

رغم أن شخصية جيمس بوند السينمائية تشتهر بقدرتها على إنقاذ العالم من الكوارث بكل سهولة قال رئيس جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي 6) أليكس يانغر إن العميل 007 لا يصلح أن يكون جاسوسا بريطانيا.

وأضاف يانجر أن الجواسيس الحقيقيين بإمكانهم التصدي لكل التحديات الأخلاقية والجسدية في أكثر البيئات المحرمة على وجه الأرض، ما يستبعد شخصية العميل السري الشهير لأنه يفتقر إلى الوازع الأخلاقي القوي.

وقال في مقابلة نشرها موقع (بلاك هيستوري مانث) الإلكتروني المخصص للاحتفال السنوي بثقافة وتراث السود في بريطانيا "على عكس جيمس بوند فإن عملاء (ام.آي 6) لا يلجأون إلى الطرق المختصرة أخلاقيا.

"يمكن القول إن جيمس بوند لن يجتاز عملية التجنيد لدينا".

وأشار إلى أن عملاء (إم.آي 6) الحقيقيين يحملون صفات البطولة والحماس والصلابة التي يتسم بها بوند لكنهم يحتاجون لخصائص إضافية ليست موجودة في الشخصية التي لعبت دور البطولة في أفلام ناجحة مثل (جولدفينجر) و(دكتور نو) ومؤخرا (سكايفول) و(سبكتر).

وقال يانغر "يكون ضابط المخابرات في جهاز (إم.آي 6) الحقيقي على درجة عالية من الذكاء العاطفي ويقدر العمل الجماعي ويحترم القانون دائما على عكس السيد بوند".