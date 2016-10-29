حُقن هرمونية للرجال وسيلة فعّالة لمنع الحمل

صورة أرشيفية

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن هناك حُقنا هرمونية، يمكن للرجال استخدامها كوسيلة فعّالة تغنيهم عن الوسائل التقليدية المتعارف عليها لمنع الحمل.

جاء ذلك في دراسة أجراها فريق بحث تحت قيادة الدكتور ماريو فستين، من منظمة الصحة العالمية في جنيف، ونشرت نتائجها، أمس (الجمعة) في دورية "علم الغدد الصماء السريرية والتمثيل الغذائي".

وأجريت الدراسة على 270 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما.

وقال رئيس فريق البحث، فستين، إن "حُقن الهرمون أثبت فاعلية بنحو 96 في المئة".

وقال الدكتور ماريو فستين إن "هذه الدراسة كشفت أنه من الممكن أن يكون للرجال هرمون لمنع الحمل يقلل من مخاطر حالات الحمل غير المخطط لها عند النساء".

وعن آثار حقن الهرمون الجانبية على الرجال، كشفت الدراسة عن عدد من الأعراض الجانبية التي ظهرت على عدد من المشاركين مثل الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى، بالإضافة إلى آلام العضلات وحب الشباب، ودفعت هذه الآثار الجانبية 20 رجلاً إلى الانسحاب من الدراسة.

ويدرس الباحثون منذ نحو 20 عامًا إمكانية التوصل لوسائل منع حمل باستخدام الهرمونات للرجال، لكن ما يعوق هذه العملية هو البحث عن وسيلة فعّالة، من دون التسبب في آثار جانبية سلبية أو آثار لا يمكن تحملها بالنسبة للرجال .