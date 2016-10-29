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المحكمة العليا في فنزويلا : مادورو فنزويلي

29/10/2016

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

 

قضت أكبر محكمة في فنزويلا بأن الرئيس نيكولاس مادورو فنزويلي فعلا وذلك ردا على

سنوات من تكهن المعارضة بأن الزعيم الاشتراكي وُلد في حقيقة الأمر في كولومبيا المجاورة ويحمل جنسيتين.. يتبع

وقال حكم المحكمة العليا الذي أكد أيضا أن مادورو لا يحمل جنسية أخرى إن"الدليل القاطع يُظهر بيقين مطلق أن رئيس الدولة المذكور آنفا وُلد في كراكاس".

ولم توضح المحكمة ما هو الدليل الذي راجعته.

وطالب زعماء المعارضة بأن يُظهر مادورو شهادة ميلاده وأشاروا إلى التناقض في التصريحات المختلفة للمسؤولين الحكوميين فيما يتعلق بمكان ميلاده.

وسعى البعض إلى عزل مادورو من منصبه على أساس أن حمل جنسية ثانية لا يسمح له بتولي الرئاسة. ولم تحقق هذه المحاولة تقدما على الإطلاق لأن ناشطي المعارضة عجزوا عن الحصول على شهادة ميلاده.

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