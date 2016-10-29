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التحقيق مع شركة مشروبات في مصر بتهمة الإساءة للجيش‎

29/10/2016

صورة من الإعلان المثير للجدل

أحال جهاز حكومي مصري، اليوم السبت، شركة شهيرة للمشروبات بالبلاد، إلى النيابة العامة بتهمة "بث إعلان يسيء لإحدى مؤسسات الدولة (الجيش)".

وقال جهاز "حماية المستهلك" الحكومي، إنه "قام بإحالة شركة الأهرام للمشروبات المنتجة لمشروب بيريل (اسم مشروب تجاري) إلى النيابة العامة، وذلك بعد رصد الجهاز إعلان للشركة خلال بثه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والذى يسيئ لإحدى مؤسسات الدولة بشكل صريح، وبشكل يتنافى مع العادات والقيم والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري".

وحول مادة الإعلان، أوضح الجهاز في بيان أنه "يظهر الشباب فى مظهر غير لائق بأن حلمهم هو التنصل من واجبهم العسكري، والهروب من حماية الوطن والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه، وكأنهم غير وطنيين".

واعتبر أن "هذا الإعلان انتهاك لحقوق المستهلك".

وأشار بيان الجهاز الحكومي إلى أنه "تواصل مع الشركة فور رصده للإعلان، وألزمها بالإيقاف الفوري له وهو ما التزمت به الشركة".

وأضاف "رغم تقدمها باعتذار رسمي إلى الجهاز، فإنه نظراً لما قامت به الشركة يعد بمثابة مخالفة لقانون حماية المستهلك، فقد تمت إحالتها للنيابة فى رسالة واضحة لكل الشركات بأنه لا تهاون مطلقاً مع أية شركة أو كيان يتعمد مخالفة القانون".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة الشهيرة للمشروبات حول الإحالة للجهات القضائية، غير إنها قالت وقت حذف الإعلان يوم 18 من أكتوبر/ تشرين أول الجاري إنه "نُشر من دون اتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة، ودون الموافقة عليه من الإدارة العليا (..) ويتنافى تمامًا مع سياسة الشركة التي لا تخلط بين حملاتها الإعلانية وأي من مؤسسات الدولة".

وبيّنت وقتها في بيان عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أنها "اتخذت إجراءات جذرية (لم تعلنها) مع كل من تسبب في تمرير هذا الإعلان".

وأداء الخدمة العسكرية في مصر، أمر ملزم للشباب، وفق معايير عمرية معروفة، ويتم إعفاؤهم من تلك الخدمة التي تكون بين عام و3 أعوام، وفق شروط محددة لا تتاح لكثير منهم، وفق القانون الساري في البلاد.

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