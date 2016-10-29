التحالف الدولي يوقف التقدم نحو الموصل "مؤقتا "

قوات عراقية في معركة السيطرة على الموصل

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة العقيد جون دوريان، أن القوات العراقية أوقفت تقدمها باتجاه مدينة الموصل "بشكل مؤقت" من أجل إعادة توزيعها.

وقال إن القوات العراقية باتت على بعد ما لا يزيد عن 10 إلى 20 كيلومتراً من مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم الدولة منذ ما يزيد على السنتين.

وأوضح دوريان "الإيقاف المؤقت للتقدم في بعض المناطق هو في صالح القوات، من أجل تنفيذ عمليات تطهير في المناطق التي تمت السيطرة عليها".

و قال إنه ورغم أن التوقف المؤقت هو "على نطاق واسع" فإنه لن يستمر أكثر من يومين.

غير أن خلية الإعلام في قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي أعلنت في بيان أمس إن "العمليات العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير كامل أرض نينوى، والمحاور تتقدم وفقا للخطة وحسب التوقيتات المحددة لها".

وانطلقت معركة السيطرة على الموصل من تنظيم الدولة ، في 17 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة نحو 45 ألفاً من القوات التابعة للحكومة العراقية ،وتضم وحدات من الجيش، والشرطة، والحشد الشعبي وحرس نينوى إلى جانب قوات البيشمركة، وإسناد جوي من التحالف الدولي.