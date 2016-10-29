ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في مصر إلى 29 قتيلا

سيارة عالقة في سيول بمدينة الغردقة بمصر

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها مصر، منذ أمس الأول (الخميس) وحتى اليوم (السبت) إلى 29 حالة وفاة، و72 إصابة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد ضحايا السيول في مصر، ارتفع مساء اليوم، إلى 29 حالة وفاة، فيما لا يزال 72 مصابا يتلقون العلاج.

وأوضح المتحدث، أن حصيلة الوفيات وُزعت كالتالي: "9 بمحافظة جنوب سيناء (شمال شرق) و8 بمحافظة سوهاج (جنوب) و9 بمحافظة البحر الأحمر (شرق) و3 في محافظة قنا (جنوب)"، دون توضيح التوزيع الجغرافي للمصابين.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عبر بيان لها، أن حصيلة ضحايا السيول والأمطار الغزيرة وصلت إلى 18 حالة وفاة و72 إصابة، قبل أن يعلن المتحدث باسمها ارتفاع عدد الوفيات.

وفي وقت سابق اليوم، اعترض غاضبون طريق سير موكب رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، أثناء زيارته اليوم، رأس غارب، إحدى المدن المتضررة في محافظة البحر الأحمر، فيما تم تأجيل زيارة رئاسية كانت مقررة غدًا لافتتاح ميناء على البحر الأحمر إثر السيول.

وفي بيان صادر عن الحكومة، أعلن إسماعيل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه (11 مليون دولار) لتعويض المتضررين من السيول، واستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل بالمناطق المتضررة من السيول.‎

في السياق ذاته ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية، نقلًا عن مصدر لم تسمه بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم تأجيل زيارة السيسى إلى المحافظة لافتتاح ميناء "سفاجا"، الذى كان من المقرر أن يتم غدًا الأحد، لموعد آخر (لم يحدد بعد)، وذلك بسبب السيول التي ضربت مدينة رأس غارب وباقي مدن المحافظة.

وسبق أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية (حكومية) قبيل أزمة السيول التي بدأت الخميس، من موجة طقس سيئ وأمطار غزيرة تستمر حتى اليوم السبت، وتصل إلى حد السيول شرقي البلاد على محافظات البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء.

وتعرضت مصر، الشتاء الماضي، لموجة أمطار غزيرة، أودت بحياة عدد من المواطنين، وأثرت على حركة الموانيء والسير في مختلف أنحاء البلاد، وأطاحت بمحافظ الإسكندرية الساحلية شمالي مصر عن منصبه.