البث الحي
منوعات

ملكة جمال فنلندا السابقة تتهم ترامب بتحسس جسمها

28/10/2016

نيني لاكسونين تتوسط وصيفاتها

اتهمت ملكة جمال فنلندية سابقة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بتحسس جسمها في العام 2006 عندما كانت تمثل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون.

وقالت نيني لاكسونين لصحيفة إيتا-سانومات إن المرشح الجمهوري تحسس جسمها في الكواليس قبل أن تظهر في برنامج تلفزيوني في نيويورك إلى جانب متسابقات أخريات.

ونقلت الصحيفة عن لاكسونين قولها "تحسس مؤخرتي بالفعل. لا أعتقد أن أي شخص رأى ما حدث لكنني تحركت قليلا وفكرت: ماذا يحدث؟".

يأتي هذا الاتهام بعد سلسلة من المزاعم تتعلق بسلوكيات غير مهذبة لترامب أثارتها نساء أخريات بالولايات المتحدة، وهو ما يضع ضغوطا على حملته في ظل تراجعه باستطلاعات الرأي قبل انتخابات الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني. وينفي ترامب الاتهامات.

ولم يتسن الوصول إلى لاكسونين اليوم (الجمعة) للحصول على تعليق.

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)