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شاهد: هل يستحق هذا اللاعب الإنذار بسبب استعراض مهارته؟

28/10/2016

فاجأ حكم مباراة بين فريقي باروكا وبلاتينوم ستارز، فى دور الـ 16 من بطولة الدوري الجنوب أفريقي، متابعي المباراة بمعاقبة أحد لاعبي فريق باروكا بالكارت الأصفر نتيجة استعراضه لمهاراته بعد أن اعتبره يستهزأ بالخصم.

وحصل سيفو مويتى لاعب فريق باروكا على البطاقة الصفراء، أثناء تقدم فريقه بثلاثة أهداف نظيفة، حيث ظل يدور بقدميه حول الكرة، ويستند عليها بركبتيه، الأمر الذي اعتبره حكم المباراة استفزازا للاعبي الفريق المنافس.

القرار أثار جدلاً كبيراً في الأوساط الكروية بجنوب أفريقيا، وأثار غضب اللاعب صاحب الـ 24 عاماً، والذى اكد أنه سيتحدث مع إدارة ناديه للتقدم باستئناف ضد حصوله على البطاقة الصفراء.

المصدر : الجزيرة مباشر
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