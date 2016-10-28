البث الحي
منوعات

شاهد: ميكروسكوب تفاعلي للعب بالكائنات الدقيقة

28/10/2016

نجح فريق من العلماء في إحدى الجامعات الأمريكية في تطوير ميكروسكوب تفاعلي يتيح لمستخدميه اللعب مع كائنات دقيقة أقل سمكا من الشعرة.

وتمكن فريق من المهندسين البيولوجيين في جامعة ستانفورد الأمريكية من تطوير ميكروسكوب تتم طباعته عن طريق طابعات الأبعاد الثلاثية وأطلقوا عليه "لودوسكوب".

وبعد تجميعه يتم وضع كائنات دقيقة تتفاعل مع الضوء تدعى "يوجلينا" على شريحة داخل الميكروسكوب محاطة بأربعة أضواء. وتتحكم عصا لعب في الأضواء وهو ما يتيح للمستخدم التحكم في الاتجاه الذي يتحرك فيه هذا الكائن.

ويتم وضع هاتف ذكي على الميكروسكوب، ما يحول الأخير إلى منصة للألعاب.

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)