شاهد: ميكروسكوب تفاعلي للعب بالكائنات الدقيقة

نجح فريق من العلماء في إحدى الجامعات الأمريكية في تطوير ميكروسكوب تفاعلي يتيح لمستخدميه اللعب مع كائنات دقيقة أقل سمكا من الشعرة.

وتمكن فريق من المهندسين البيولوجيين في جامعة ستانفورد الأمريكية من تطوير ميكروسكوب تتم طباعته عن طريق طابعات الأبعاد الثلاثية وأطلقوا عليه "لودوسكوب".

وبعد تجميعه يتم وضع كائنات دقيقة تتفاعل مع الضوء تدعى "يوجلينا" على شريحة داخل الميكروسكوب محاطة بأربعة أضواء. وتتحكم عصا لعب في الأضواء وهو ما يتيح للمستخدم التحكم في الاتجاه الذي يتحرك فيه هذا الكائن.

ويتم وضع هاتف ذكي على الميكروسكوب، ما يحول الأخير إلى منصة للألعاب.