شاهد: شرطة نيويورك تلقي القبض على رجل تسلق أهم جسر بها

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل تسلق أحد أبراج جسر جورج واشنطن الذي يعد أهم جسر يربط بين نيويورك ونيوجيرسي.

ووجهت إلى الرجل، الذي تسلق الجسر خلال ساعات الذروة الصباحية، اتهامات بتعطيل المرور.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الرجل، الذي خلع قميصه، كان يعتزم الانتحار بالقفز من فوق الجسر.

ويعد جسر جورج واشنطن واحدا من أضخم الجسور في العالم وتمر عليه أكثر من 106 مليون مركبة في العام حسب الأرقام الرسمية.

ويتكون الجسر من طابقين، الطابق الأعلى به أربع حارات في كل اتجاه بالإضافة إلى حارات للدراجات والمشاة فيما يتكون الطابق السفلي من ثلاث حارات في كل اتجاه.