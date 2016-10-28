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شاهد: دبة قطبية "محبطة" في مركز للتسوق

28/10/2016

قالت جماعات مدافعة عن حقوق الحيوان إن دبة قطبية تبلغ من العمر ثلاث سنوات وتعيش في معرض للأحياء المائية داخل مركز للتسوق في جنوب غرب الصين تظهر أعراضا للتدهور العقلي.

ونشرت جمعية (هيومان سوسيتي إنترناشونال) يوم الثلاثاء لقطات للدبة بيتزا وقالت إنها تظهر أعراضا "مقلقة لسلوك نمطي مثل أرجحة الرأس والحركات المكررة وهو دليل على الإحباط والتدهور العقلي".

والدبة التي تدعى بيتزا محور جدل بشأن حقوق الحيوان حاليا وجذبت انتباه وسائل الإعلام بعد أن نشرت جمعية (أنيمال آشيا) ومقرها هونج كونج تسجيل فيديو على موقعها على الإنترنت في يوليو تموز يظهر الزوار في مركز للتسوق في قوانغتشو وهم يلتقطون لها صورا وهي ترقد على جانبها في محبسها المضاء باللون الأزرق. وأطلقت الجمعية على الدبة بيتزا اسم "الدبة البائسة التي تعاني من أجل الصور السلفي (الصور الذاتية)".

وعقدت الجمعية وثلاث جماعات صينية أخرى معنية بحقوق الحيوان مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء طالبت فيه بإغلاق معرض الأحياء المائية في مركز جراند فيو للتسوق.

وفي رد على رويترز عبر البريد الإلكتروني أمس الأربعاء قال معرض الأحياء المائية في مركز جراند فيو للتسوق إنه يعترض على تقارير جماعات حقوق الحيوان بشأن حالة بيتزا.

ونشروا تسجيل فيديو يظهر بيتزا وهي تسبح في محبسها ويطعمها العمال.

وقال مركز التسوق إن محبس الدبة ومساحته 150 مترا مربعا يتسق مع المعايير الصينية.

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