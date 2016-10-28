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شاهد: تحويل منزل مارادونا إلى متحف

28/10/2016

افتتح في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس متحف عن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا وذلك في المنزل الذي عاش فيه النجم خلال فترة المراهقة.

ويأتي افتتاح المتحف بعد 40 عاما من بداية مسيرة مارادونا الكروية.

وقام مدير نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بشراء المنزل الذي عاش فيه مارادونا بين عامي 1978 و1980، ثم قام بتحويله إلى متحف.

ويضم المتحف أكثر من ألفي قطعة من المقتنيات الشخصية الخاصة بمارادونا من بينها غرفة نومه وطاولة الطعام.

ويتم فتح المتحف أمام الجمهور أيام الإجازة الأسبوعية ويخطط مسؤولو المتحف إلى فتحه طوال أيام الأسبوع.

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