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شاهد: انزلاق طائرة "مايك بنس" على مدرج مطار في نيويورك

28/10/2016

تفقد الأضرار التي لحقت بالطائرة

 انزلقت طائرة تقل مايك بنس  نائب دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكية على مدرج مطار في نيويورك الخميس بعد هبوطها، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وهبطت الطائرة بقوة على مدرج في مطار لاغارديا أثناء هطول غزير للأمطار ، وانزلقت قبل أن ينتهي بها المطاف إلى منطقة عشبية بجانب المدرج.   

وقال بنس للصحفيين إنه بخير وأنه لم تحدث له أية إصابات.

وتم إغلاق مطار لاغارديا حتى إشعار آخر نظرا لضعف الرؤية الناجم عن  هطول الأمطار.

وكان نحو 30 شخصا على متن الطائرة بينهم زوجة مايك بنس وابنته.

وكانت الطائرة قادمة من فورت دودج في أيوا حيث شارك بنس في حدث مرتبط بالحملة.

وكان إقلاع الطائرة من أيوا قد تأخر نحو ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية في نيويورك.

وقد ألغى مشاركته في حفل لجمع التبرعات كان مقررا ليل الخميس في فندق ترامب في مانهاتن.

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