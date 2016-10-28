شاهد: إغلاق محلات الخمور المرخصة في إقليم السند بباكستان

قال مسؤولون إن محكمة باكستانية قضت بإغلاق كل محلات الخمور في إقليم السند جنوب البلاد والذي تقع فيه مدينة كراتشي العاصمة المالية للبلاد ويعيش فيه نحو 20 مليون شخص.

ولا ينطبق حظر شرب الخمور قانونا في باكستان على الأقليات وأغلبهم من الهندوس والمسيحيين.

وقال مسؤول قضائي في الإقليم لوكالة رويترز إن جذور القضية ترجع إلى منافسة تجارية بين اثنين من الهندوس يملكان محلات للمشروبات الكحولية وقدم كل منهما دعوى ضد الآخر.

وأضاف المسؤول إن أمر الإغلاق جاء لأنها تدير أعمالها بما يخالف قانون الحدود الصادر عام 1979 الذي ينص على أن يقتصر بيع الخمور على غير المسلمين وأن يسمح ببيعها في المناسبات الدينية فحسب.

وقال مسؤول في إدارة الضرائب بالسند لوكالة رويترز إن هناك 120 محلا لبيع الخمور بالتجزئة في الإقليم و21 متجرا للبيع بالجملة و20 متجرا لا يعملون بالفعل.