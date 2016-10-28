البث الحي
منوعات

شاهد: إغلاق محلات الخمور المرخصة في إقليم السند بباكستان

27/10/2016

قال مسؤولون إن محكمة باكستانية قضت بإغلاق كل محلات الخمور في إقليم السند جنوب البلاد والذي تقع فيه مدينة كراتشي العاصمة المالية للبلاد ويعيش فيه نحو 20 مليون شخص.

ولا ينطبق حظر شرب الخمور قانونا في باكستان على الأقليات وأغلبهم من الهندوس والمسيحيين.

وقال مسؤول قضائي في الإقليم لوكالة رويترز إن جذور القضية ترجع إلى منافسة تجارية بين اثنين من الهندوس يملكان محلات للمشروبات الكحولية وقدم كل منهما دعوى ضد الآخر.

وأضاف المسؤول إن أمر الإغلاق جاء لأنها تدير أعمالها بما يخالف قانون الحدود الصادر عام 1979 الذي ينص على أن يقتصر بيع الخمور على غير المسلمين وأن يسمح ببيعها في المناسبات الدينية فحسب.

وقال مسؤول في إدارة الضرائب بالسند لوكالة رويترز إن هناك 120 محلا لبيع الخمور بالتجزئة في الإقليم و21 متجرا للبيع بالجملة و20 متجرا لا يعملون بالفعل.

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)