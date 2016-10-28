البث الحي
منوعات

شاهد: أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يسخر من ثلاجة السيسي

28/10/2016

سخر "إياد مدني" الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قالها أثناء مؤتمر الشباب الذي انعقد لمدة 3 أيام في مدينة شرم الشيخ.

وكان "مدني" قد أخطأ في اسم الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي" أثناء كلمته في حفل افتتاح مؤتمر "المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- الإيسيسكو" في تونس، إذ قال في بداية كلمته "فخامة الرئيس الباجي قايد السيسي" إلا أنه سرعان ما استدرك خطأه قائلا إنه "خطأ فاحش" مضيفا "أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس".

وكان عبدالفتاح السيسي قد قال أثناء مؤتمر الشباب إن ثلاجته لم تحتو إلا على الماء طوال 10 سنوات، ما أثار موجة عارمة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)