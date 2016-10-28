شاهد: أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يسخر من ثلاجة السيسي

سخر "إياد مدني" الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قالها أثناء مؤتمر الشباب الذي انعقد لمدة 3 أيام في مدينة شرم الشيخ.

وكان "مدني" قد أخطأ في اسم الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي" أثناء كلمته في حفل افتتاح مؤتمر "المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- الإيسيسكو" في تونس، إذ قال في بداية كلمته "فخامة الرئيس الباجي قايد السيسي" إلا أنه سرعان ما استدرك خطأه قائلا إنه "خطأ فاحش" مضيفا "أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس".

وكان عبدالفتاح السيسي قد قال أثناء مؤتمر الشباب إن ثلاجته لم تحتو إلا على الماء طوال 10 سنوات، ما أثار موجة عارمة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.