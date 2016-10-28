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شاهد: أستاذ جامعي لبناني ينحت على الفاكهة

27/10/2016

بدأ يوسف حجازي، وهو أستاذ جامعي لبناني، منذ عدة سنوات في قضاء وقت أطول في شرفة منزله في قرية صغيرة بالقرب من مدينة صور بجنوب لبنان ينحت أشكالا مختلفة من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات.

ويقوم حجازي، الذي يدرس الجغرافيا في الجامعة، إنه بدأ الأمر كهواية لكنه وجد استحسانا ممن حوله فتحولت الهواية إلى حرفة.

ويفضل حجازي استخدام الفواكه خاصة اليقطين لأنه يشبه الخشب.

وحاول حجازي، 40 عاما، في الآونة الأخيرة إقامة عمل تجاري من هوايته، خاصة بعد قيامه بالنحت لصالح شركات وأفراد بناء على طلبهم في مناسبات مختلفة.

ويستغرق حجازي، وهو أب لثلاثة أطفال، ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات في نحت الشكل الذي يعمل عليه.

ويأمل حجازي في التوسع قائلا إنه يود أن يجد معاونين لمساعدته في نشر وزيادة بيع منحوتاته.

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