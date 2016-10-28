شاهدـ مديرة مدرسة للتلاميذ: استغنوا عن الشيكولاتة علشان مصر

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا داخل إحدى مدارس اللغات في مدينة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث يظهر المقطع من تبدو أنها مديرة المدرسة أو إحدى المدرسات تهتف "علشان مصر تبقى قوية هنتخلى عن الشيكولاتة والعسلية" فيما تطلب من التلاميذ ترديد الهتاف بعدها.

ويبدو أن توجيه المدرسة للطلاب بالتخلي عن الشيكولاتة والعسلية يأتي في إطار الأزمة التي تشهدها البلاد جراء النقص الحاد في السكر والتي أثرت على العديد من المصانع التي توقف بعضها عن العمل، كما يشتكي المواطنون من اختفائه من المحال التجارية وارتفاع أسعاره بصورة كبيرة.